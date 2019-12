In pieno svolgimento gli spettacoli della famosa Tombola Storica del 1734 scritta da Davide Brandi

NAPOLI – Da qualche anno il Natale napoletano è caratterizzato anche per lo spettacolo della famosa Tombola Storica del 1734 (in lingua napoletana ed in abiti d’epoca), scritta da Davide Brandi, presidente dell’associazione I Lazzari, e che racconta i personaggi dell’epoca, da Carlo di Borbone a Maria Amalia di Sassonia, da Bernardo Tanucci a Padre Gregorio Rocco, dalla nobiltà ai popolani, facendo rivivere in chiave divertente e facendo parlare loro in base ai reali avvenimenti storici, legati sopratutto ai giochi d’azzardo ed al gioco del lotto.



Perché Tombola Storica del 1734 di Davide Brandi oltre ad essere uno spettacolo è anche un libro ed è anche un gioco per tutti, sopratutto per i bambini. Si interagisce col pubblico facendo rivivere gli antichi maritaggi (‘e bbonafficiate) con l’assegnazione delle doti alle donzelle dei Pii Istituti della città di Napoli, e con l’estrazione del lotto, spettacolarizzando ogni numero estratto con scenette e recitazioni della letteratura napoletana…



Ma questo, e tanto altro, sarà possibile scoprirlo durante gli spettacoli che si terranno:

sabato 21 dicembre alle ore 19,30 ed in replica alle ore 21,30 a Palazzo Venezia a Spaccanapoli, presso l’Associazione PA.VE., (necessaria la prenotazione telefonando al numero: 0815528739)



domenica 22 dicembre alle ore 17,00 ed alle ore 19,00 presso il Teatro S.Giuseppe di S.Agnello (Na), (telefonare alla ProLoco)

ed ancora il 4 gennaio 2020 sempre a Palazzo Venezia a Spaccanapoli.



Ulteriori dettagli e cenni storici sulla Tombola Storica sono possibili reperirli sulle pagine facebook:

– Tombola Storica napolitana del 1734 a llengua napulitana;

– I Lazzari;

– Davide Brandi poesie;

– t”o ddico a llengua napulitana.