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Kickboxing, trionfo ischitano a Jesolo: l’ASD Bruce Lee conquista tre ori e un bronzo

Ai Campionati Italiani Federkombat brillano Cristina Mattera e Jonier Camarena Polanco, autore di una storica doppietta. Bronzo per Ferdinando Caserta.

Di Peppe Sacco

Apoteosi tricolore per l’ASD Bruce Lee di Forio ai Campionati Italiani di Specialità Federkombat di Kickboxing disputati a Jesolo. Gli atleti guidati dal maestro Raffaele Patalano hanno riportato sull’isola d’Ischia un bottino prestigioso: tre titoli italiani e una medaglia di bronzo, al termine di gare spettacolari e ricche di emozioni. A laurearsi campionessa italiana nel Light Contact Cadetti femminili 13-15 anni è stata Cristina Mattera, protagonista di prestazioni grintose e di grande carattere. Assoluto mattatore della manifestazione Jonier Camarena Polanco, autentico talento emergente, capace di conquistare due titoli italiani nelle categorie Light Contact e Point Fighting Cadetti 10-12 anni, dominando gli incontri con tecnica, velocità e spettacolarità. Sul podio anche Ferdinando Caserta, medaglia di bronzo nel Light Contact 13-15 anni, mentre l’esordiente Antonio Iacono si è distinto per impegno e coraggio, pur senza riuscire a conquistare la vittoria. Grande soddisfazione per il maestro Raffaele Patalano, che ha voluto ringraziare i genitori degli atleti e i collaboratori tecnici Emanuela Impagliazzo, pluricampionessa mondiale nota come “La Tigre Ischitana”, e Cedro Dario Paolo, per il fondamentale contributo alla crescita del team. Una pagina memorabile per lo sport isolano.