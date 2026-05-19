Kickboxing, trionfo ischitano a Jesolo: l’ASD Bruce Lee conquista tre ori e un bronzo

Apoteosi tricolore per l’ASD Bruce Lee di Forio ai Campionati Italiani di Specialità Federkombat di Kickboxing disputati a Jesolo. Gli atleti guidati dal maestro Raffaele Patalano hanno riportato sull’isola d’Ischia un bottino prestigioso: tre titoli italiani e una medaglia di bronzo, al termine di gare spettacolari e ricche di emozioni. A laurearsi campionessa italiana nel Light Contact Cadetti femminili 13-15 anni è stata Cristina Mattera, protagonista di prestazioni grintose e di grande carattere. Assoluto mattatore della manifestazione Jonier Camarena Polanco, autentico talento emergente, capace di conquistare due titoli italiani nelle categorie Light Contact e Point Fighting Cadetti 10-12 anni, dominando gli incontri con tecnica, velocità e spettacolarità. Sul podio anche Ferdinando Caserta, medaglia di bronzo nel Light Contact 13-15 anni, mentre l’esordiente Antonio Iacono si è distinto per impegno e coraggio, pur senza riuscire a conquistare la vittoria. Grande soddisfazione per il maestro Raffaele Patalano, che ha voluto ringraziare i genitori degli atleti e i collaboratori tecnici Emanuela Impagliazzo, pluricampionessa mondiale nota come “La Tigre Ischitana”, e Cedro Dario Paolo, per il fondamentale contributo alla crescita del team. Una pagina memorabile per lo sport isolano.