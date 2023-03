INSIEME PER LA CITTA’-UNICEF con gli ISTITUTI COMPRENSIVI di CASERTA

Un’indagine condotta in sei paesi ad alto reddito da Unicef ha evidenziato che l’ambiente in cui si vive causa in quasi la metà dei giovani una sensazione di angoscia tale da influenzare le normali attività quotidiane. I giovani vorrebbero migliorare l’ambiente in cui vivono! Circa 6 giovani su 10 ritengono che i governi dei loro paesi e delle loro città non tutelino in modo adeguato l’ambiente, mentre 2 giovani su 5 chiedono di poter contribuire alle scelte sul futuro delle aree urbane. Di questo si parterà il 13 Marzo 2023-ore 10.00 inAula Consiliare Comune di Caserta in un incontro propositivo , organizzato da Unicef Caserta.

Interverranno il Sindaco Carlo Marino, Dott.Enzo Battarra- Ass. alla CULTURA E P.I, .Emilianna Credentino- Ass. alle POLITICHE GIOVANILI, Carmela Mucherino-Ass. alla TRANSIZIONE ECOLOGICA,Rosalia Pannitti-Presidente Unicef Caserta ,Dolores Peduto- Presidente Premio GreenCare Caserta, .Giuseppe Ianniello-Presidente Pro Loco Citta di Caserta ,Mario Parillo -Responsabile Campus Salute Caserta,Emilia Narciso-Presidente Unicef Campania.

Impegno e attenzione è stata ribadita da Lia Pannitti , Presidente Unicef CASERTA che ha anche sottolineato il ruolo do protagonisti che deve essere svolto dai giovani per incidere sul cambiamento.Verranno illustrate le proposte degli Allievi I.C.”Dante Alighieri”, Allievi I.C.” Da Vinci- Lorenzini”,Allievi I.C. “Don Milani”,Allievi I.C. “Giannone”,Allievi I.C.” Vanvitelli “,Allievi I.C.” Ruggiero”

E’previsto un collegamento con il Portavoce di Unicef Italia ANDREA IACOMINI.(Tra le sue missioni più importanti quelle in Ghana, Sierra Leone, Libano, Siria, Giordania, Iraq e Kurdistan iracheno dove ha visitato molti campi profughi e attività dell’UNICEF).