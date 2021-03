Inter-Sassuolo rinviata per Covid, il commento di mister D’Aversa:”Noi nonostante aver avuto 9 positivi in squadra, siamo regolarmenti scesi in campo contro L’Udinese

Durante la conferenza stampa di mister D’Aversa prima della sfida che verrà giocata contro il Genova, il mister degli emiliani ha commentato anche la notizia del rinvio di Inter- Sassuolo causa covid-19, dimostrando anche grande delusione per i trattamenti non uguali per tutti. Quest le parole di D’Aversa:”Non voglio entrare nel merito della decisione di rinviare la gara di campionato tra Inter e Sassauolo, soltanto che vorrei che ogni squadra venga trattata nello stesso modo, noi siamo andati a giocare contro L’Udinese nonostante avevamo avuto in rosa quasi 10 positivi.