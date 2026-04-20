Molto partecipato l’evento teatrale tenutosi ieri sera 19 aprile 2026 a Roccamonfina (CE), presso la Palestra in Via Santa Lucia. È il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario” messo in scena dalla compagnia “i figli di Tanì”, gruppo giovani attori, che si sono cimentati in “Io…speriamo che me la cavo”. Di seguito i nomi degli attori che hanno interpretato i vari personaggi:
PROFESSORE GIACOMO ROMANELLI
DIRETTRICE ASSUNTA COX
BIDELLO SANTO DI MASO
RAFFAELE VITO FUSCO
MARIA MELANIA DI RITA
CARMELA GIULIA DI LORENZO
SISINA M. GRAZIA POLITO
ANITA DEBORAH OLARU
ANIELLO GIOVANNI DE PIPPO
GENNARINO GIUSEPPE POLITO
BIGNÈ ANDREA COSTANTINO
ASSUNTA ESTER OLARU
Prossimo appuntamento domenica 26 aprile 2026 con la Compagnia degli Attori Sperduti di Minturno (LT) che porteranno in scena “Ditegli sempre di si” di Eduardo De Filippo. Gli spettacoli sono gratuiti. Durante le tre serate sono raccolte delle offerte volontarie. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza, con la collaborazione della protezione civile di Roccamonfina. Considerato il numero limitato dei posti disponibili in sala è consigliata la prenotazione ai numeri: 3336957006, 335381276, 3394770012, 3394577643, 3287822759.