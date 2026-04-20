Molto partecipato l’evento teatrale tenutosi ieri sera 19 aprile 2026 a Roccamonfina (CE), presso la Palestra in Via Santa Lucia. È il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario” messo in scena dalla compagnia “i figli di Tanì”, gruppo giovani attori, che si sono cimentati in “Io…speriamo che me la cavo”. Di seguito i nomi degli attori che hanno interpretato i vari personaggi:

PROFESSORE GIACOMO ROMANELLI

DIRETTRICE ASSUNTA COX

BIDELLO SANTO DI MASO

RAFFAELE VITO FUSCO

MARIA MELANIA DI RITA

CARMELA GIULIA DI LORENZO

SISINA M. GRAZIA POLITO

ANITA DEBORAH OLARU

ANIELLO GIOVANNI DE PIPPO

GENNARINO GIUSEPPE POLITO

BIGNÈ ANDREA COSTANTINO

ASSUNTA ESTER OLARU

Prossimo appuntamento domenica 26 aprile 2026 con la Compagnia degli Attori Sperduti di Minturno (LT) che porteranno in scena “Ditegli sempre di si” di Eduardo De Filippo. Gli spettacoli sono gratuiti. Durante le tre serate sono raccolte delle offerte volontarie. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza, con la collaborazione della protezione civile di Roccamonfina. Considerato il numero limitato dei posti disponibili in sala è consigliata la prenotazione ai numeri: 3336957006, 335381276, 3394770012, 3394577643, 3287822759.