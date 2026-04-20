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Io…speriamo che me la cavo.

Di Pina Cupolino

Molto partecipato l’evento teatrale tenutosi ieri sera 19 aprile 2026 a Roccamonfina (CE), presso la Palestra in Via Santa Lucia. È il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario” messo in scena dalla compagnia “i figli di Tanì”, gruppo giovani attori, che si sono cimentati in “Io…speriamo che me la cavo”. Di seguito i nomi degli attori che hanno interpretato i vari personaggi:

PROFESSORE                             GIACOMO ROMANELLI

DIRETTRICE                               ASSUNTA COX

BIDELLO                                      SANTO DI MASO

RAFFAELE                                   VITO FUSCO

MARIA                                          MELANIA DI RITA

CARMELA                                    GIULIA DI LORENZO

SISINA                                           M. GRAZIA POLITO

ANITA                                            DEBORAH OLARU

ANIELLO                                       GIOVANNI DE PIPPO

GENNARINO                                GIUSEPPE POLITO

BIGNÈ                                             ANDREA COSTANTINO

ASSUNTA                                        ESTER OLARU

Prossimo appuntamento domenica 26 aprile 2026 con la Compagnia degli Attori Sperduti di Minturno (LT) che porteranno in scena “Ditegli sempre di si” di Eduardo De Filippo. Gli spettacoli sono gratuiti. Durante le tre serate sono raccolte delle offerte volontarie. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza, con la collaborazione della protezione civile di Roccamonfina. Considerato il numero limitato dei posti disponibili in sala è consigliata la prenotazione ai numeri: 3336957006, 335381276, 3394770012, 3394577643, 3287822759.