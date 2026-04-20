Tesserino intelligente per l’ordine dei medici

L’OMCEO DI CASERTA ALL’AVANGUARDIA IN ITALIA. NUOVO TESSERINO DIGITALE INTEGRATO CON IT-WALLET

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta segna un primato nazionale nel percorso di digitalizzazione della professione medica grazie a un’intensa sinergia tra il Consiglio direttivo, guidato dal Presidente Carlo Manzi, e gli uffici amministrativi dell’Ente che hanno progettato e lanciato il nuovo tesserino professionale intelligente.

Caserta si attesta così tra le prime province d’Italia ad aderire al progetto promosso dalla FNOMCeO, (la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) e fornirà ai propri iscritti uno strumento già adeguato ai requisiti tecnici del Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet, consentendo ai sanitari in possesso del nuovo supporto di scaricarlo direttamente nell’App IO per utilizzarlo a tutti gli effetti, come documento di riconoscimento ufficiale. Oltre all’integrazione ministeriale, la vera innovazione risiede nel sistema di verifica istantanea sviluppato interamente all’interno degli uffici dell’Ordine di Caserta: attraverso un QR Code dedicato, collegato a un database proprietario, sarà possibile accertare in tempo reale la regolare iscrizione del sanitario, offrendo uno strumento formidabile contro l’abusivismo professionale e a tutela della salute pubblica.

Il presidente Carlo Manzi sottolinea con orgoglio questo traguardo: «Grande merito va ai dipendenti, in particolare la dottoressa Enrica Fasci responsabile della tenuta Albi e il dottore Alessio De Cristofaro referente informatico. I nuovi tesserini avranno valore legale di documento di riconoscimento fisico e virtuale, in questo secondo caso esibibile con l’App IO come la patente di guida». Per l’adesione basta rivolgersi all’ufficio competente dell’Ordine, dove è stata predisposta un’apposita modulistica per richiedere il nuovo tesserino. L’attivazione sull’App IO è prevista per il 30 giugno.