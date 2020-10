Juventus-Napoli potrebbe continuare in tribunale

Il big match della scorsa domenica di campionato non si è giocato, tuttavia ci sono molte polemiche, il match di cartello che non si è disputato allo Juventus Stadium di Torino, a causa della mancata partenza della squadra partenopea che ha avuto il veto della ASL Campania dopo la riscontrata positività a due suoi tesserati ossia Zielinski ed Elmas, lascia comunque una scia di voci e di botta e risposta.

Cerchiamo di trovare un filo logico in una vicenda con parecchi colpi di scena.

Alla vigilia del match il volo charter degli azzurri rimane vuoto, la squadra rimane a terra, impedita dall’ASL. La Juventus ,dal canto proprio, fa spallucce e per bocca del presidente Agnelli dichiara “Noi in campo ci andiamo lo stesso per rispettare i regolamenti”, si parla di una vittoria assegnata a tavolino per 3 a 0, tutto inverosimile, d’altronde non è che i bianconeri potevano giocarla da soli.

Ma cosa è successo veramente ?? Secondo quanto racconta De Laurentiis le due Asl napoletane (1 e 2 Nord) hanno bloccato la partenza del Napoli: “Non potevamo partire, l’ Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera,

”dovete rinviare la partita” ha scritto il presidente azzurro alla Lega Calcio.

In particolare l’Asl Napoli Nord aveva scritto al club che “tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell’aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel sede di ritiro, addetti e tesserati della Juventus) si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.

La partita comunque viene rinviata, si apre un fascicolo d’indagine da parte della Federazione italiana gioco calcio, nella giornata di martedì sera era atteso almeno il giudizio degli organi della Giustizia Sportiva per Juventus-Napoli.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea però prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì (oggi ndr), ma sta prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè, il quale ha chiesto copia della corrispondenza tra l’ASL Campania e la società azzurra. La vicenda potrebbe avere strascichi in tribunale, tuttavia, le carte, dimostrano che dopo la prescrizione sull’isolamento, è stato il Napoli a chiedere lumi sulla partenza, scontata da protocollo. Uno scrupolo, per la società. Per la Lega la prova che è stato De Laurentiis a cercare il rinvio in Regione.

Comunque sia, per il giornale il Fatto Quotidiano, carte alla mano è difficile che il Napoli possa perdere un eventuale ricorso in tribunale, ha dalla sua il parere ed il veto dell ’Asl, per evitare il propagarsi un’epidemia e per evitare di commettere un reato (ma a questo punto la domanda sorge spontanea, come mai Napoli Genoa si è disputata regolarmente? Con la squadra dei grifoni che aveva al proprio interno un vero e proprio focolaio ???). Il campionato ad ogni modo va avanti, si fa per dire, a scartamento ridotto.

Le polemiche tuttavia ancora non si placano dopo la mancata disputa del big match. Sulla partita fantasma è intervenuto anche Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva: se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che non venga trovata una soluzione negoziale tra Ministero e Lega Serie A, come si deciderà nella riunione di oggi – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – Se la questione non verrà risolta in quella sede e anche il giudice di primo grado non riuscirà a porla in chiaro, allora l’iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva. E solo a quel punto, prenderemo le carte e le valuteremo in merito, per un bilanciamento tra materie interne ed esterne alla giustizia sportiva”.