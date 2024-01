La Befana porta altri tre punti alla casertana

Di Michele Ventrone

La Casertana espugna pure il “Veneziani” di Monopoli (1-2), gettandosi all’inseguimento della capolista Juve Stabia. “Falchetti” ancora promossi sul profilo del gioco, visto che sono riusciti nell’intento di mantenere costantemente il comando del gioco e mettere sotto il Monopoli per quasi tutto l’incontro. Al 4’ piccola occasione per Tavernelli, che già fa capire l’inerzia del match. Seguono minuti di completo dominio dei rossoblù, che, però, non infastidiscono più di tanto il portiere dei pugliesi Perina. Prima vera occasione campana con un tiro forte e preciso dalla distanza di Tavernelli, che costringe Perina in angolo (31’). Per avere gol, spettacolo e occasioni, però, bisogna aspettare il secondo tempo. Al 53’, infatti, l’attivissimo Anastasio mette al centro per Taurino, che tenta di allungarla sul secondo palo, ma la palla è troppo lunga e Damian non può far altro che colpirla mandandola sull’esterno della rete. In questi minuti il Monopoli è alle corde e la Casertana è attivissima, andando vicina al vantaggio con un tiro dalla distanza di Taurino e con un’altra conclusione, deviata in angolo, di Anastasio. Sono le prove del gol rossoblù, che arriva al 64’: tiro-cross di Casoli dalla tre quarti destra che attraversa tutta l’area e finisce alle spalle di un distratto Perina. Il Monopoli reagisce alla grande e perviene subito al pari grazie ad un colpo di testa di Cristallo, che insacca una punizione di Borello: 1-1 al 66’. I “falchetti” sembrano quasi accusare il colpo e i pugliesi hanno la possibilità di vincerla addirittura, con occasioni per De Paoli, che al 76’, in particolare, calcia sul palo un ottimo cross di Starita. I ritmi sono ora abbastanza alti e all’83’ il gol vittoria: traversone di Damian, tacco di area di Tavernelli e tiro a giro di Curcio: game, set, match Casertana. Vista la bassa caratura del Monopoli, probabilmente si doveva chiudere la partita prima, ma bisogna comunque tenersi stretti questi tre punti: fa bene per la classifica, fa bene per il morale e soprattutto mette sotto pressione la Juve Stabia, ora a soli +4, ma che deve ancora giocare. Un unico imperativo: continuare su questa strada!