La Casertana si assicura Bruno Vicente

Nuovo arrivo in casa Casertana, la società rosso blu è riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive di Bruno Vicente. Per il calciatore brasiliano già in esperienza in Campania con la maglia della Juve Stabia. Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Bruno Vicente. Il centrocampista brasiliano classe 1989 arriva in rossoblu dopo l’ultima stagione in C divisa tra Catania e Renate. Una carriera lunga e ricca di esperienze importanti: Padova in serie B, Portogruaro, Como, Akragas, Melfi e Juve Stabia in C.

“Sono felicissimo– commenta Vicente – Ho giocato tante volte da avversario contro la Casertana ed ho sempre ammirato questi tifosi ed il calore della piazza. Nei miei programmi non c’era la possibilità di scendere di categoria, fino a che il mio procuratore mi ha parlato dell’offerta arrivata della Casertana. Sono davvero contento, e non è certo una frase fatta. Certe piazze ti fanno sentire vivo, calciatore tutti i giorni. E Caserta è una di questa. Non le puoi dire di no. Ora ci aspetta una stagione lunga ed intensa, ma sono convinto che faremo bene. Bisogna lavorare duro e non perdere mai di vista il nostro obiettivo”.

Rientrato dal Brasile nei giorni scorsi, Vicente sarà a disposizione dello staff di mister Maiuri a partire dalla prossima settimana, una volta esplicate tutte le formalità previste dal protocollo vigente in materia di Covid-19.