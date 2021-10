La CGIL esulta. Dopo 100 anni di nuova una donna RSU. Si chiama Laura ed è di Maddaloni

Maddaloni/Capua. Un risultato strepitoso quello raggiunto dalla CGIL nelle elezioni per il rinnovo della RSU nell’azienda Bioservices di Capua. Infatti dopo un secolo è di nuovo una donna a ricoprire il ruolo di RSU in questo settore. Un orgoglio della CGIL e della città di Maddaloni. La neo eletta RSU è Laura Adanti, 41 anni, laureata in economia e mamma di 2 splendidi bimbi, che lavora in questa azienda da ben 12 anni.

Grande la soddisfazione della CGIL e del comparto in particolare, che con un grande lavoro di squadra, fatto di passione, impegno e dedizione ha conquistato questo importante risultato, che inorgoglisce lavoratrici e lavoratori, dando una nuova spinta nelle battaglie per i diritti dei lavoratori.

Lella Messina, segretaria generale Filctem Cgil Caserta sottolinea quanto sia stato determinante il lavoro e alla passione dei compagni e della compagna candidati impegnati quotidianamente in azienda. Analoga soddisfazione è espressa anche dal segretario generale della Camera del Lavoro di Caserta Matteo Coppola che ha dichiarato : “Un’ elezione che riempie di orgoglio e conferma l’impegno quotidiano della Cgil per la rappresentanza di genere, nel mondo del lavoro e nella società. La parità può e deve essere raggiunta con l’impegno di tutti noi”

Il sindacato, in una sua nota, ringrazia le lavoratrici e i lavoratori che hanno dato fiducia a Laura ed augura buon lavoro alla nuova RSU, portavoce di istanze e battaglie per la tutela dei diritti e del lavoro, base della nostra Costituzione e motivo di dignità di donne e uomini.