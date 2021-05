La Lazio soffre ma riesce a vincere contro un ottimo Genova, finisce 4-3

Una gara spettacolare quella di ora di pranzo tra la Lazio e il Genova, una sfida importante sopratutto per la squadra della capitale che doveva cercare di non perdere terreno dalla zona champions. Una super giornata per Immobile e Correa regalano un bel po pomeriggio per gli uomini di Inzaghi. Molto sfortunato invece il Genova che nel finale era stato capace in due minuti di segnare due gol e di riaprire la gara. Per la Lazio una vittoria importante mentre per gli ospiti una sconfitta che tiene ancora non salvi i rossi blu.