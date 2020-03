La Polizia Locale di Sant’Antimo denuncia due cittadini per inottemperanza al D.P.C.M.

SANT’ANTIMO – La Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio PIRICELLI ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate far rispettare i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, controlli a tappeto su tutto il territorio con vari interventi per evitare gli assembramenti di persone e garantire le distanze e verifica delle attività.

Centinaia i controlli effettuati e gli interventi finalizzati ad evitare gli assembramenti Nell’ambito delle attività di controllo sono stati denunciati in stato di libertà due cittadini per inottemperanza all’articolo 650 del Codice Penale ed articolo 495 del Codice Penale.

Uno dei due cittadini nel voler far credere agli agenti operanti che stava uscendo dalla Farmacia al fine di eludere i controlli, nel momento in cui gli veniva richiesto lo scontrino fiscale dichiarava di non averlo. A quel punto gli operatori procedevano denunciando il cittadino all’Autorità Giudiziaria.