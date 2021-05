Continua il crollo mentale della Roma, dopo la bruttissima sconfitta dj Manchester la squadra giallorossa ha fatto il bis in campionato perdendo in casa della Sampdoria. 4 gare per la Roma senza vincere in campionato, con la Bellezza di 9 gol presi e 4 realizzati che hanno però portato appena un punto in classifica. Adesso anche l’accesso alla conference League sembra a rischio, con il Sassuolo di De Zerbi lontano appena 2 punti.