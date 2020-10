Caserta. Riceviamo e pubblichiamo una nota scritta del neo presidente del Consiglio del Comune di Casagiove.

” In un precedente articolo ho letto di una mia adesione al PSI. La notizia non è assolutamente vera. Non sono iscritta a nessun partito politico.

Resta invece invariata l’ adesione del consigliere comunale Pietro Menditto e Maria Narducci.