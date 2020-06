La Provincia di Caserta esce ufficialmente dal dissesto

Caserta. “È una data storica quella di oggi – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta. Da 5 anni non avevamo un bilancio. E in questi 3 anni abbiamo dovuto recuperare oltre 70 milioni di debiti cercando comunque di garantire i livelli minimi dei servizi essenziali per i cittadini. Non dimentichiamo, infatti, che in questi 3 anni abbiamo comunque reso agibili le scuole, abbiamo sistemato i tratti più dissestati delle strade provinciali e iniziato ad assicurare la messa in sicurezza dei ponti e degli impianti per il trattamento dei rifiuti indifferenziati”

“Sono molto soddisfatto – ha concluso Magliocca- e non posso non ringraziare i dirigenti ed i consiglieri che in questi mesi mi hanno seguito in un percorso di risanamento contabile e morale dell’ente. Ora si apre una nuova fase. Potremmo immaginare interventi importanti di ammodernamento delle scuole e delle strade. E si apre la fase dei concorsi”.