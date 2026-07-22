L’atletica campana conquista l’America: Daniele Orlando e Maria Alicya Trotta volano ai Mondiali U20 di Eugene

Sono stati ufficializzati i convocati per i Campionati Mondiali U20 di Eugene (Oregon, Stati Uniti) in programma dal 5 al 9 agosto. Saranno 64 gli azzurri presenti, di cui 33 uomini e 31 donne. Nella rosa dei convocati anche due campani protagonisti già di eccellenti risultati. La velocità e l’energia della Campania dell’atletica leggera sbarcano sul palcoscenico più prestigioso del mondo: Daniele Orlando e Maria Alicya Trotta hanno conquistato con pieno merito la convocazione nella Nazionale Italiana per i Campionati Mondiali Under 20, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene, negli Stati Uniti. Due gemme del nostro territorio pronte a far valere il proprio valore oltreoceano. Per Daniele Orlando, velocista di torre Annunziata e fiore all’occhiello dell’Atletica Agropoli del presidente Angelo Palmieri, la maglia azzurra è il coronamento perfetto di una stagione trionfale. Soprannominato la “Freccia Rossa”, Orlando si presenterà ai blocchi di partenza di Eugene con in tasca il favoloso 10”38 sui 100 metri siglato ad Avellino: un crono d’autore frutto di una costanza incrollabile e del grande lavoro svolto insieme al tecnico Kevin Ojakue al campo sportivo dell’infernetto fiamme gialle. Daniele è oggi il simbolo di un Mezzogiorno veloce, determinato e vincente. Accanto a lui, sulle note esaltanti di Living in America, vola ad Eugene la giovanissima Maria Alicya Trotta (classe 2007), portacolori dell’Ideatletica Aurora. Dai primi passi mossi in pista nel 2017 fino al magico rettilineo americano, Alicya ha costruito un percorso di pura crescita tecnica e personale sotto la guida del Presidente e allenatore Alfredo Bellotti. La “piccola scheggia” azzurra è pronta a correre da protagonista nelle staffette 4x400m e mista, regalandosi un’esperienza iridata costruita passo dopo passo con pura tenacia. Dalle piste di casa ai riflettori di Eugene, le storie di Daniele e Alicya raccontano che il talento coltiva grandissimi traguardi. A entrambi va il tifo più caloroso di tutta la comunità sportiva campana: volate in alto, fate valere la vostra forza e conquistate l’America!