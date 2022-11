( LE FOTO)I Bersaglieri consegnano il tricolore. Emozione e applausi alla scuola secondaria del III Circolo di Via Trento

Caserta. Giornata all’ insegna dell’ emozione quella di oggi , venerdi 11 novembre 2022, per i ragazzi e Docenti della scuola secondaria del terzo circolo di Via Trento.

Il Colonnello Valentino De Simone ,Vicecomandante della Brigata Garibaldi , si è recato insieme ad una delegazione di militari presso L’Istituto Comprensivo Ruggero III Circolo -plesso sito in Via Trento -scuola secondaria di primo grado e classi quinte della scuola primaria, per la consegna della Bandiera Tricolore.

La manifestazione è avvenuta in occasione di una programmazione in seguito alla ricorrenza del 4 novembre delle forze armate. Sono stati, per tutti i presenti, momenti emozionanti ,soprattutto quando ,accompagnati dal Fanfara dei Bersaglieri , tutti i Docenti e gli studenti della scuola secondaria del terzo circolo hanno intonato l’ Inno Nazionale.

Erano presenti , fra gli altri, in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale , L’ Assessore Vincenzo Battarra e il Consigliere Comunale Pasquale Antonucci.