Liceo linguistico Manzoni: alla scoperta della “Magia de las Matemáticas” con il professor Pedro Alegría Ezquerra

Il liceo linguistico A.Manzoni – unico ormai da anni punto di riferimento del territorio grazie alla sua offerta formativa di qualità – apre le porte ad un interessante evento dal titolo “La Magia de las Matemáticas”. L’incontro è in programma per il 6 dicembre, alle ore 10.00, in due modalità: in Aula Magna e in live streaming sulla pagina Facebook di Campus Manzoni. Per l’occasione, l’Istituto – unico centro Esami Cervantes della provincia ed unico liceo linguistico del capoluogo e del territorio circostante – ospiterà il professor Pedro Alegría Ezquerra, titular de matemáticas presso l’Universidad del País Vasco.

“La Magia de las Matemáticas” celebra l’affascinante connubio tra magia e matematica, due mondi strettamente legati dal desiderio comune di svelare i misteri del mondo. I maghi stupiscono con fatti straordinari, mentre i matematici cercano di spiegarli: una sfida tra la scienza dell’illusione e l’illusione della scienza, che accompagnerà gli studenti in un’esperienza educativa unica e coinvolgente. Il seminario sarà aperto dai saluti della Dirigente del Campus Manzoni Adele Vairo, della professoressa Patrizia Dello Vicario – Direttrice del Dipartimento di Spagnolo dell’Istituto – e di Teresa De Santos Borreguero, Jefa de Estudios Área Accademica Instituto Cervantes Nápoles. L’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti, quali Serena Vitiello – Auxiliar administrativo, Arancha García-Quijada – Colaboradora, il prof. Manuel Alonso Pérez e la prof.ssa Silvia Vigliotta. Parteciperanno anche rappresentanze studentesche delle scuole secondarie di primo grado “I. C. Moro-Pascoli”, “I. C. Collecini” e “I.C. Dante Alighieri”.

“Siamo molto felici di ospitare il Professor Alegría Ezquerra al nostro Liceo – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Adele Vairo – L’evento “La Magia de las Matemáticas” rappresenta un’occasione straordinaria per gli studenti di interagire con una figura di spicco della cultura spagnola, arricchendo le proprie conoscenze e acquisendo nuove competenze linguistiche. Ringrazio il Dipartimento di Lingua e Cultura Spagnola – diretto con passione e dedizione dalla prof.ssa Ida Patrizia Dello Vicario – e l’Instituto Cervantes di Napoli”.