L’Itis-Ls “F.Giordani”continua la sua attività’ a distanza

L’ITI-LS “F.GIORDANI”, scuola polo Future Labs per la regione Campania, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Serpico, continua la sua attività a distanza supportando l’USR della Campania nell’espletamento dei Corsi di Formazione per i Presidenti di Commissione delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

L’istituto Giordani vanta nel suo Future Labtecnologie avanzatissime in virtù delle quali è stato possibileorganizzare a distanza quattro incontri che si svolgeranno nelle giornate di mercoledi, 10 giugno, e giovedi, 11 giugno, in due turni per giorno: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Interverranno come relatori: Direttoredell’ Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, la Dott.ssaPaola Di Natale, il Dott. Giovanni Mesolella e la Dott.ssa Domenica Addeo. La gestione della piattaforma, utilizzata per le riunioni di formazioni, è affidata alla prof.ssa Maria Russo.