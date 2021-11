LIVE, Caserta sotto il nubifragio

Caserta. Un fortissimo nubifragio in queste ore, in questi minuti proprio LIVE si sta abbattendo sul capoluogo di Terra di Lavoro di Caserta. Disagi a iosa, o con la pala che dir si voglia, il ponte di via Ferrarecce allagato, come al solito (sperando nessuna macchina rimanga prigioniera delle acque), uscita ed entrata della variante zona SUD ex Saint Gobain, praticamente allagate (ogni nubifragio gli stessi atavici problemi irrisolvibili a quanto sembra), tetti che rischiano di perdere qualche cornicione causa l’acqua ma anche il vento molto molto forte che sta spirando/ soffiando, a rischio caduta anche gli alberi più anziani e/o messi peggio.

Si sconsiglia l’uscita se non per motivi necessari di lavoro o urgenza. L’allerta meteo era stata diramata dalla Protezione Civile.

Molti disagi anche per gli automobilisti, bloccati nel traffico, occhio alle buche coperte dall’acqua la cui entrata con una gomma potrebbe esser fatale sia per le ruote che per i braccetti delle sospensioni. A rischio anche i garage sotto il livello della strada potrebbero subire disagi e conseguenti allagamenti.

I vigili del fuoco oggi avranno parecchio lavoro con chiamate di aiuto che con ogni probabilità arriveranno a raffica.

rilievi fotografici dello stato delle strade allagate a CASERTA