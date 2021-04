L’UNAC invoca protesta contro il mancato pagamento degli straordinari

Il comunicato dell’UNAC.

TRADITI OLTRE 1 MILIONE DI MILITARI

LE LACRIME DI COCCODRILO DEI GENERALI

PRIMA CI HANNO MANDATO A MORTE DA COVID, E POI NON CI PAGANO GLI STRAORDINARI

Clamorosa Circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nel sensibilizzare tutti i Comandanti a “limitare” le ore di straordinario fatte da centinaia di migliaia di Carabinieri e Militari , prima mandati a “morte” ed allo sbaraglio nella Pandemia da Covid 19, senza orari e senza protezioni, con enorme sacrificio personale e familiare, con enorme prezzo pagato dai tantissimi colleghi contagiatisi e morti da Covid, ed oggi “limitati” nel pagamento delle proprie sacrosante ore di straordinario.

Mentre i generali erano al “coperto” ed incassavano “straordinari” per non fare niente, istigavano i loro uomini a sacrificarsi, con turni massacranti e senza protezioni, mandandoli a morte, senza che oggi vogliono neppure riconoscergli gli “straordinari” .

Tra i “Ristori” del Governo Draghi non dovrebbero essere compresi per primi i pagamenti degli stipendi degli uomini in divisa primi a sacrificarsi per tutta l’Italia in Pandemia?

Per i Generali, incompetenti ed arrivisti, ciò non è possibile, e quindi bisogna “contenere” la spesa.

Per il Segretario generale Nazionale del Sindacato carabinieri, questa è l’ennesima prova della incompetenza di uomini ai vertici dell’Arma, che predicano bene e razzolano male, assolutamente inadeguati a dirigere una complessa Istituzione come l’Arma dei Carabinieri, dediti solo ad “arricchirsi” ad ogni costo, sulla pelle dei cento mila carabinieri ignari e sacrificati.

Una vera vergogna, che grida alle immediate dimissioni dei vertici dell’Arma. Il Presidente Draghi ha “rinnovato” in questa Pandemia, molti vertici dirigenziali, quando rinnoverà i vertici dell’Arma dei carabinieri ? Gente senza scrupoli e senza coscienza.

Un vero e proprio “TRADIMENTO” per milioni di uomini e donne con le Stellette.

Altro che Governo del “cambiamento” (!)

La Circolare Vergognosa e la risposta di questo Sindacato sono sul Sito www.carabinierisindacato.it sezione speciali, affinché tutti i cittadini possano rendersi conto.