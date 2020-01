Angelo Campolattano trasloca in Italia Viva

«Ho formalizzato la mia adesione al progetto di Italia Viva. Lo faccio con passione ed entusiasmo, pronto a rimettermi in gioco al servizio del territorio e della mia comunità». A dichiararlo è Angelo Campolattano, ex candidato sindaco del Partito democratico a Maddaloni ed oggi consigliere di opposizione.

«Credo nel lavoro di squadra: solo la squadra ci permette di raggiungere risultati importanti nel nostro impegno politico – ha sottolineato Campolattano – è proprio l’essere parte di una squadra mi ha spinto ad accettare la sfida di Italia Viva, progetto sottoscritto da un gruppo di amici che è stato con lealtà e serietà al mio fianco in occasione delle ultime elezioni provinciali. Non posso dire che si sia trattata né di una scelta semplice né immediata. Non è facile per me lasciare il Partito democratico. Sono stato uno dei suoi fondatori, ho lavorato al suo consolidamento. Mi sono candidato due volte sotto quella bandiera. Lì lascio tanti amici e un pezzo di cuore. Ma, in politica è giusto guardare avanti. E’ giusto leggere le evoluzioni. Purtroppo il Partito democratico in cui ho creduto e per il quale mi sono battuto non è più quello di oggi. Scelte politiche nazionali che mi hanno lasciato perplesso, una gestione litigiosa che si ripete a tutti i livelli mi hanno spinto a fare questo passo consapevole di poter contare sull’appoggio e sul sostegno di un gruppo che ha condiviso con lo stesso mio entusiasmo questa nuova avventura».