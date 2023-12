M.P. 47 enne di Maddaloni, finito sotto processo per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, non è stato alla fine processato, la motivazione è stata che il fatto non sussiste.

Ben sei pezzi di hashish suddivisi in 70 grammi l’uno, ricavabili 291 dosi, trovati presso la sua abitazione di via Baldina.

L’uomo è stato condannato, il 19 gennaio 2023 a 1 anno e 8 mesi di reclusione, e al pagamento di 8 mila euro di multa dal gup Pasquale D’Angelo, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Successivamente annullata dalla Sesta Sezione della Suprema Corte, che ha accolto l’istanza del legale Michele Ferraro, disponendo l’annullamento senza rinvio dell’appello, perchè il fatto non sussiste.