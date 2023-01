Maddaloni: il plesso don Milani lascia i propri alunni senza riscaldamento

Maddaloni – Due classi del plesso Don Milani dell’ I.C. Aldo Moro di Maddaloni sono dall’inizio dell’inverno senza riscaldamento. Quando sono partiti i riscaldamenti in queste due classi terze i termosifoni non ci sono mai accesi. Nonostante le continue sollecitazioni dei genitori, il problema non è stato risolto nemmeno il rientro dalle vacanze di Natale. Molti genitori stanno pensando di non mandare i figli a scuola finché il problema non sarà risolto visto anche il calo di temperatura di questi ultimi giorni a rientro delle vacanze di Natale.

Si sperava che con l’ inizio dell’anno e la pausa delle festività natalizie, la situazione potesse cambiare ma i ragazzi sono al freddo per un inizio fresco fresco di anno scolastico per l’ira dei genitori che sono sul piede di guerra, si sperava in anno nuovo vita nuova (come recitava un vecchio proverbio o almeno una inversione di rotta), o quanto meno migliore invece nulla di fatto.