Maddaloni. Il territorio si racconta: il concorso letterario della Banca del Tempo

La crisi epidemica sta non è ancora passata e già in BdT si respira aria di ripresa delle attività.

Dopo il grosso successo della prima edizione, la Banca del Tempo di Maddaloni invita a mettersi in gioco in una gara completamente gratuita e aperta a tutti coloro che hanno da scrivere una poesia o un racconto che riguarda la nostra città, in qualunque modo.

Una giuria altamente qualificata valuterà i lavori e premierà i migliori nove. Tutti i lavori entreranno in una raccolta e saranno pubblicati, così come è già avvenuto nella scorsa edizione del 2018.

“E’ tempo di virus, è tempo di pensare, riflettere e scrivere. Oltretutto, tentare non costa niente.” questo l’invito entusiasta del presidente Antonio Cuomo.

Qui puoi scaricare la locandina e il regolamento per partecipare al concorso: