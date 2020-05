Maddaloni. L’assessore Liccardo sul verde pubblico: il calendario degli interventi programmati

L’assessore all’ambiente Salvatore Liccardo interviene sulla questione postagli da alcuni cittadini in merito alla manutenzione del verde in città, chiarendo i motivi della sospensione ed indicando tempi e modalità per i prossimi interventi:

“L’emergenza covid ha impedito attività ordinarie già programmate relativamente alla manutenzione del Verde pubblico, per blocco del codice ATECO identificativo delle imprese autorizzate a tali attività’.

La settimana scorsa, appena è stato possibile riprendere, abbiamo provveduto alla manutenzione del verde all’ interno del Cimitero Comunale, per poterlo riaprire dopo circa due mesi di chiusura, in condizioni normali almeno per questo aspetto.

Domani inizieremo la manutenzione del verde a via De Curtis ( conosciuta come Via dei podisti) e nell’ arco di questa settimana, oltre a via De Curtis, procederemo alla manutenzione del verde nelle Ville comunali alla cui possibile riapertura per lunedì 11 maggio stiamo lavorando, valutando anche gli altri aspetti ( modalità ingressi contingentati, inibizione spazi giostrine, presidio, ecc).

Nella prossima settimana completeremo i seguenti già programmati interventi, sospesi per l’emergenza COVID, di manutenzione del verde:

⁃ Area via Matilde Serao antistante IACP

⁃ Via Starzalunga

⁃ Sottopasso di via Libertà

⁃ Villette e spazi verdi di via Feudo e zone limitrofe compreso piazzale parcheggio scuola Brancaccio

⁃ Via Caudina da angolo via Cucciarella fino a incrocio con giardinetti

⁃ Piazzale interno scuola via Carmignano

Questi interventi sono stati affidati già a MARZO, e dovevano essere ultimati per metà aprile, in attesa di poter stipulare contratto con la società aggiudicataria della gara per la manutenzione del Verde pubblico per anni tre, gara indetta un anno fa, su cui pendeva un ricorso di una ditta partecipante rispetto al quale settimana scorsa il consiglio di stato si è espresso in maniera favorevole al comune. Pertanto ora si può procedere alla aggiudicazione definitiva e al contratto, immaginando di iniziare il 1 giugno p.v. con interventi programmati e ricorrenti, tra cui ad esempio le potature che, come le piantumazioni, vanno preferibilmente fatte, come mi riferisce la ditta specializzata, nei mesi invernali e non in questo periodo di fioritura, per evitare l’insecchimento degli alberi potati con conseguente rischio di abbattimento degli stessi.”