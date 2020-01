Maddaloni – Un successo la notte del liceo classico “Giordano Bruno” annesso al Convitto Nazionale Statale

MADDALONI – Uno degli eventi più attesi da tutti gli studenti dei Licei Classici d’Italia: il 17 Gennaio è stato celebrato per la sesta volta la “Notte Nazionale del Liceo Classico”, alla quale hanno aderito quest’anno più di 400 scuole su tutto il territorio nazionale. Nata da un’idea del Prof. Rocco SCHEMBRA, docente di Latino e Greco presso il liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), ha catturato, sin dalla prima edizione, l’attenzione dei media nazionali e ottenuto l’approvazione ministeriale. In una data comune, i licei classici associati aprono le loro porte alla cittadinanza, e gli studenti si esibiscono in svariate performance.



L’evento è stato celebrato anche nella Città di Maddaloni. Venerdì, 17 gennaio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, presso il Convitto Nazionale Statale, con annesso liceo classico “Giordano Bruno”, si è tenuta la Notte nazionale del liceo classico, evento culturale che si svolge su tutto il territorio nazionale con il patrocinio della Presidenza della Repubblica.



Giunta alla sesta edizione, la kermesse culturale evidenzia la vitalità pedagogica e la grande valenza formativa del liceo maddalonese. All’evento hanno preso parte il Sindaco Andrea DE FILIPPO, il Vice Sindaco Luigi BOVE (che ha avuto così modo di re-incontrare i professori Otello SCOLASTICO e Alfredo OMAGGIO, di cui è stato allievo durante gli anni di frequenza del liceo), l’Assessore Salvatore LICCARDO, il Preside Rocco GERVASIO.



Si è trattato molto più di un tipico Open Day, è stata una serata che ha mescolato tutto quello che è possibile vivere in una scuola e che rende partecipi le famiglie e gli esterni alla scuola di un lavoro che giorno dopo giorno docenti ed alunni svolgono con passione, impegno e dedizione. Questa l’atmosfera che si crea entrando a scuola nella notte nazionale del Liceo classico. Si è iniziato alle ore 18:00 con l’apertura della serata da parte del Rettore Rocco Gervasio nella Sala Settembrini.



Dopo questo primo momento si è entrato nel vivo e si è potuto assistere a letture animate, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre fotografiche e di arte visive, degustazioni ispirate al mondo antico, presentazioni di libri ed incontri con gli autori, letture di poesie. “Il nostro liceo classico sta conseguendo una dimensione culturale di grande spessore” – ha affermato il preside Rocco Gervasio – “La notte nazionale del liceo classico” è per il “Giordano Bruno” anche un importante momento di rendicontazione sociale, di apertura al territorio e di condivisione con le famiglie, le istituzioni ed il mondo del lavoro della sua vision, orientata al miglioramento degli apprendimenti degli studenti attraverso la cultura e la didattica qualitativa”.