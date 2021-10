Manifestazione contro il green pass

Manifestazione da parte dei lavoratori a seguito di una iniziativa posta in essere dai cosiddetti ‘Banchi Nuovi’ iscritti al S.I.Cobas. Queste le dichiarazioni da parte di uno dei manifestanti “L’iniziativa – dicono – è contro l’obbligo vaccinale e per il ritiro del green pass, provvedimento scellerato e discriminatorio”.

La decisione è stata comunicata all’azienda ed ai lavoratori aderenti alle altre sigle sindacali. “Vogliamo lavorare tutti a prescindere dal green pass, non accettiamo il ricatto del governo. Non possiamo sostenere una tassa occulta come quella del tampone ogni 48 ore”, sottolineano i manifestanti.

Aggiornamento delle ore 10.50 – Un centinaio di lavoratori della società multiservice Scarl in servizio al comune di San Tammaro (Ce) sta protestando da questa mattina contro l’obbligo di Green Pass entrato in vigore oggi; gli addetti protestano presso la sede aziendale. E’ in corso una discussione con i vertici aziendali. La multiservice Scarl effettua servizi per conto di enti pubblici come la Provincia di Caserta