Marcianise calcio/ un positivo al covid, tamponi a tutta la squadra e allo staff

E la società risponde ad alcune accuse mosse dalla Nuova Napoli Nord:

“La società ne dichiara la totale infondatezza e intende fare importanti precisazioni. In primis si ribadisce che i controlli medici, svolti alla vigilia per tutti i tesserati, hanno dato esito negativo mentre la certezza della positività del calciatore suddetto è avvenuta in un secondo momento rispetto alla gara. Altresì si contesta la totale inadeguatezza della società ospitante della gara di Coppa Italia Dilettanti, svoltasi domenica scorsa 13 settembre in un orario, le 11.30, insostenibile e pericoloso per la salute di ogni atleta presente a causa degli oltre 35 gradi. Arrivata allo stadio “Castrese Giarrusso” di Quarto con due ore di anticipo (da regolamento), la compagine gialloverde ha riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19 (D.P.C.M. del 7 agosto 2020), con l’assenza dei termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e del gel igienizzante per la pulizia delle mani”.