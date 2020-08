Mondragone: 335 tamponi negativi. Vicini alla quota zero contagi

MONDRAGONE– Dei 335 tamponi processati nelle ultime 24 ore tutti sono risultati negativi.

E’ quanto ufficializzato dal report dell’Asl guidata da Ferdinando Russo.

I contagi restano, dunque, fermi a 622 dall’inizio della pandemia, dei quali 46 sono deceduti e 543 guariti. Un aumento di ben 11 pazienti rispetto a ieri che sono riusciti a sconfiggere il virus.

Un dato che fa ben sperare riguarda la città di Mondragone, dove a Luglio erano risultati positivi oltre 100 pazienti, e che ora risultano essere appena 4, ancora monitorati dall’Asl di Caserta.

Sono 115 le persone (4 in meno rispetto alle ultime 24 ore) per le quali è ancora in corso il provvedimento di quarantena per essere entrati in contatto coi pazienti positivi.