Un giovane militare di 32 anni è ricoverato all’ospedale di Caserta. Il militare, che era insieme ad una ragazza Ucraina, ha perso il controllo della sua moto ed è andato a finire contro un palo della luce. Ancora non si conoscono le cause dell’accaduto. Per il momento, le condizioni del giovane sono gravissime, codice rosso anche per la ragazza, anche se le sue condizioni non destano le stesse preoccupazioni. Per fortuna nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli