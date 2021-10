Muore giovane calciatore

E’ morto un calciatore del Pietramelara, ossia Daniel Leone per le complicanze di una grave malattia, ossia un tumore che lo aveva allontanato già da un po’ di tempo dal rettangolo di gioco.

Molti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

La malattia aveva costretto il calciatore ad un ritiro prematuro. Daniel Leone, di anni 28 originario di Piedimonte Matese (Caserta), era cresciuto nel settore giovanile della Reggina, per poi finire in prestito prima alla Reggiana e poi alla Torres. Nel 2014, mentre militava con la squadra calabrese in Lega Pro, il portiere fu ricoverato in ospedale dopo aver accusato un forte mal di testa. La diagnosi fu tremenda. Operato ad ottobre 2014, Daniel Leone aveva poi affrontato diverse cure e cicli di chemioterapia a Milano.