Muore Pino Di Tella. Casal Di Principe sotto choc

Terribile risveglio per Casal Di Principe. È morto, dopo un malore improvviso nella notte, Pino Di Tella, candidato alle scorse elezioni regionali nella lista di Caldoro.

Tutta la comunità di Casal di Principe è rimasta scioccata da questa terribile notizia. Della morte di Di Tella ha parlato anche Nicoletta Pomposo, anch’ella candidata a supporto di Caldoro alle ultime elezioni regionali.

Queste le sue parole nel ricordo del caro Pino:”Abbiamo portato avanti una battaglia insieme, sono davvero triste per la sua morte. Contavo di incontrarlo per le festività natalizie per il classico scambio di auguri. Buon viaggio Pino,ci mancherai”.

