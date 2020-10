Napoli- Juve a rischio Covid

Sempre più’ a rischio la partitissima prevista per domani , domenica 4 ottobre, fra Juventus e Napoli. La squadra azzurra infatti non è partita per Torino.

A bloccare la squadra partenopea è stata direttamente l’Asl Napoli 1 dopo aver costatato la positività di ben due giocatori Zielinski ed Elmas.La stessa Asl territoriale ha posto tutti i giocatori, dirigenti e membri dello staff del Napoli in isolamento fiduciario.

In casa Bianconera non hanno preso di buon grado la notizia ed hanno annunciato che domani alle 20 , 45 saranno regolarmente in campo.