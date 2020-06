NAPOLI – La Polizia arresta un 48enne per detenzione e spaccio di stupefacenti

NAPOLI – Lo scorso 5 giugno 2020, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in Via Comunale Guantai ad Orsolone una persona che ha consegnato qualcosa ad un uomo a bordo di un’auto in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso della somma di 20 euro e di 44 cilindri contenenti 43 grammi circa di eroina.

Nicola Conte, 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.