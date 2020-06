NAPOLI – “MOVIDA” AI DECUMANI: CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Paladino, Via Carrozzieri a Monteoliveto e Via G. Sanfelice, zone interessate dalla “movida”. Nel corso dell’attività sono state identificate 140 persone e controllati 24 veicoli.

Gli agenti hanno sanzionato i titolari di due bar ai sensi dell’ art.4 com.1 del D.L. 19/20 poiché al loro interno è stata accertata la presenza di avventori in numero superiore rispetto a quello consentito.

Inoltre, è stata sanzionata la titolare di un altro locale poiché un dipendente non indossava il dispositivo di sicurezza individuale ed anche un avventore perché sprovvisto di mascherina. Infine, un 21 enne è stato segnalato amministrativamente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente.