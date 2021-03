Napoli non ti fermare, il prossimo ostacolo si chiama Sassuolo

Serviva una vittoria per dimenticare la cocente eliminazione dall’Europa League, ed il Napoli contro il Benevento ha giocato un ottima gara contro la squadra sannita.

Unica nota stonata l’espulsione di Koulibaly per doppia ammonizione, ma per il resto tante note positive. Il ritorno di Mertens ha portato tanta fantasia in avanti e la squadra finalmente è tornata ad esprimere un gioco piacevole. Mercoledì ci sarà un test molto importante, il Sassuolo di De Serbi è una squadra ostica da affrontare anche se nella sfida contro il Napoli potrebbe presentare assenze molto importanti. Potrebbe infatti saltare la gara Boga, giocatore molto forte e che potrebbe creare più di un problema alla difesa non irresistibile degli azzurri. Vedremo se il Napoli riuscirà a superare questo test di maturità ,visto che le ultime trasferte azzurre sono state deludenti.