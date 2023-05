Nasce a Caserta l’associazione “Ingegneri interconnessi” novità assoluta nel panorama nazionale

Nasce a Caserta un’associazione di categoria che è una novità assoluta nella realtà in cui opera.

“Ingegneri interconnessi” questo il suo nome e, come si suol dire “nomen omen”, perché già nel nome è chiaro lo scopo che si prefigge: mettere in collegamento tra loro i professionisti di questo variegato mondo che accoglie le tante categorie di ingegneri, accomunati dal titolo ma differenti per settori di intervento, in modo rapido, smart, affinché idee e problemi circolino in modo fluido e veloce, per consentirne una risoluzione rapida e condivisa.

L’idea è di un gruppo di ingegneri della provincia di Caserta, appunto. I soci fondatori sono 24. Presidente è Michaela Suppa, ingegnere edile da oltre 25 anni e quindi con una solida esperienza alle spalle sia nella professione che nell’ordine.

Abbiamo raggiunto telefonicamente la presidente che ha dichiarato:

“La nostra associazione intende essere complementare all’Ordine a cui apparteniamo e a specifico supporto della nostra categoria, andando oltre quelli che sono gli stretti margini di azione dell’Ente Istituzionale. Il nostro intento principale sarà di occuparci dei problemi relativi alla professione supportando tutti i colleghi, anche quelli non iscritti all’Ordine, in quanto non obbligati come ad es. quelli che sono impegnati maggiormente nel settore industriale, ma che comunque vivono problematiche importanti da rappresentare. Il nostro obiettivo è sostenere il ruolo sociale e il supporto alla politica-tecnica che, da sempre, ha caratterizzato l’ingegnere italiano in ogni settore della produttività, oltre a dare vita a iniziative e opportunità soprattutto per i più giovani. E’ sotto gli occhi di tutti quanto oggi il nostro “ingegno”, chiamato ad occuparsi di problematiche complesse ad elevato contenuto tecnico-scientifico, sia spesso mortificato da una burocrazia sterile e ridondante, nel totale disinteresse della politica e della società. Abbiamo bisogno di fare squadra e di essere numerosi per farci sentire “a voce alta” in ogni sede opportuna. Oggi ci presentiamo per far conoscere la nostra iniziativa e invitare tanti colleghi che volessero farne parte ad aderire. Partiamo da Caserta con l’ambizione di raggiungere ogni territorialità nazionale. “

Come abbiamo scritto nel nostro “invito alle iscrizioni” nel nostro programma sono previsti seminari di approfondimento gratuiti che possano essere “salotti di conversazione tecnica”, di scambio di esperienze lavorative, di progettazione di nuovi approcci operativi. Tra i propositi c’è la volontà di raccogliere la disponibilità dei colleghi “più maturi” ad accompagnare i giovani laureati nell’avvio della loro attività e allo stesso tempo che i “più giovani” possano aiutare quelli che sono meno esperti nella gestione delle nuove procedure informatiche a districarsi tra le varie “piattaforme”.

Un modello interessante, che affianca l’ordine della categoria e amplia il compito che potrebbe avere il sindacato, con una proposta che rende sicuramente più sereni i giovani che si affacciano in questo complesso mondo e gli ingegneri che da oggi hanno un luogo di confronto, scambio e supporto che porterà solo migliorie in questa professione.