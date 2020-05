Nuova intimidazione al giornalista Mario De Michele. Nella notte esplosi colpi di pistola contro la sua abitazione

CASERTA – Ennesimo attentato contro il collega giornalista Mario De Michele. Il direttore di Campanianotizie.com ha denunciato che la scorsa notte (nella notte fra domenica e lunedì) sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro la sua abitazione in provincia di Caserta. Tre proiettili si sono conficcati nella parete della cucina. A rendere nota la vicenda è stato il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio LUCARELLI.

Mario De Michele, direttore di Campanianotizie.com, già sei mesi fa aveva denunciato ai Carabinieri di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d’Aversa. Ignoti spararono contro di lui ben dieci proiettili ad altezza d’uomo, sei dei quali centrarono la sua macchina. Si trattò di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale e che i giornalisti sono nel mirino delle cosche camorriste che vorrebbero “intimidire” e “zittire” il giornalista.

Da allora gli inquirenti cercano di ricostruire l’esatta dinamica anche per comprenderne il movente e accertare i legami tra quanto accaduto e l’attività giornalistica di De Michele, che si è occupato spesso del comune di Orta di Atella, sciolto per camorra pochi giorni prima dell’agguato. Gli investigatori stanno cercando di capire anche se l’episodio di allora possa essere collegato ad un’altra aggressione denunciata dal giornalista alcuni giorni prima quando a Sant’Arpino, due persone su un motorino cercarono di fermarlo aggredendolo con una mazza. De Michele ha raccontato di aver subito negli ultimi mesi anche altri attentati.

Su questi ultimi fatti sono stati aperti fascicoli di reato dalla Procura di Napoli Nord. Mentre sono in corso le indagini dei Carabinieri di Aversa, l’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime la piena vicinanza e solidarietà a Mario che da alcuni mesi vive sotto scorta dopo essere stato oggetto dell’attentato del novembre 2019. Si tratta di un pericoloso salto di qualità nelle aggressioni contro i giornalisti. De Michele da tempo si occupa delle infiltrazioni camorristiche nell’area del casertano.

“La Fnsi e il Sugc esprimono forte preoccupazione per quanto accaduto al collega. Invieremo una nota all’Osservatorio sulla sicurezza per i giornalisti che, simbolicamente, aveva già deciso di riunirsi a Caserta, proprio per la particolare pericolosità del territorio dove ci sono ben cinque cronisti sotto scorta armata, un quarto di quelli presenti sull’intero territorio italiano. De Michele, meno di tre mesi fa, partecipò a un incontro con il viceministro dell’Interno Matteo Mauri organizzato dal Sindacato in Terra di Lavoro”.

Così, in una nota, Fnsi e Sugc commentano quanto accaduto nel cuore della notte in provincia di Caserta. “Il ruolo dell’informazione è centrale in un territorio difficile come il nostro. È per questo che, a prescindere, vanno tutelate, tutte le voci anche quelle non allineate e più dissacranti. Diventa un obbligo poi garantire la sicurezza di chi vede a repentaglio la propria incolumità per raccontare questo territorio. Solidarietà al direttore di www.campanianotizie.com Mario De Michele per l’ennesima intimidazione che è stato costretto a subire”.

È quanto ha dichiarato il Consigliere regionale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Massimo Grimaldi. Anche la Direzione e la Redazione tutta del quotidiano online BELVEDERE NEWS esprimono tutta la loro incondizionata solidarietà a Mario De Michele ed alla sua famiglia per il vile attentato subito che non riuscirà ad “imbavagliare” l’informazione libera.