Nuove nomine all’interno del Comune di Santa Maria C.V.

Santa Maria Capua Vetere (CE) –Neo nomine all’interno del comune di S. Maria Capua Vetere.

Il Sindaco della città sammaritana Mirra ha provveduto ad integrare la Giunta Comunale con la nomina ad Assessore di Carlo Russo, capogruppo consiliare dei Socialisti e Riformisti facente riferimento al Presidente del Consiglio regionale on. Gennaro Oliviero, attribuendogli le deleghe a lavori pubblici, manutenzione, finanziamenti comunitari e project financing. “A distanza di circa un anno dalle dimissioni di Nicola Leone – ha dichiarato il Sindaco Mirra – periodo nel quale ho assunto competenza diretta nelle impegnative materie delegategli, ho concordato con gli amici Socialisti e Riformisti un loro rinnovato impegno diretto in Giunta in questa importante fase di fine consiliatura. A Carlo i migliori auguri per un massimo e proficuo impegno nell’interesse della comunità sammaritana”.