Omnia Marcianise. Tortora (Ugl Sicurezza Civile): “Cambio appalto concluso, partenza col botto” da Ugl Caserta

MARCIANISE – “Registriamo sensazioni positive che ci lasciano ben sperare per il futuro”, è questo il commento a caldo che ha rilasciato nel pomeriggio di giovedì, 20 febbraio 2020, il segretario provinciale della Ugl Sicurezza Civile di Caserta Luca Tortora a conclusione della procedura di cambio appalto che ha interessato numerosi lavoratori del comparto, di stanza nel cratere industriale del comune di Marcianise.

Il sindacalista che si è distinto per aver operato in piena trasparenza ed in costante contatto con la segreteria nazionale ha tenuto a precisare: “Con l’ingresso di Omnia resteranno invariati i livelli occupazionali e le retribuzioni dei dipendenti, tutto lascia presagire che l’attività lavorativa proseguirà in piena serenità”.

A Luca Tortora, protagonista della trattativa sono giunti immediati i complimenti del segretario territoriale Ferdinando Palumbo.