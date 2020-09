Open Day, al via il 3 ottobre la giornata di presentazione promossa dalla CASERTACF

Caserta – Ad ampliare la vetrina calcistica Campana è stata la nascita sul finire della stagione calcistica 2018/2019, della divisione femminile dell’ASD Victoria Casa Hirta, le VCH Caserta Ladies.

La nuova scuola calcio femminile si affianca, pertanto, nella pratica dell’attività calcistica amatoriale in ambito provinciale alla realtà calcistica maschile già esistente, che viene così a tingersi di rosa.

“Praticità unita alle nostre competenze e abilità calcistiche hanno dato vita alle Ladies”- aveva dichiarato il presidente Bartolomeo Esposito – parlando di “un gruppo straordinario su cui puntare nell’ambito di un progetto solido ma allo stesso tempo duraturo e in grado di dare una diversa visibilità alla città di Caserta in giro per la regione”.

la VCH Caserta Ladies si propone di diventare un punto di riferimento per l’intera provincia di Caserta.

Individuare giovani promesse nel mondo del calcio femminile è dunque l’obiettivo dell’ Open Day, che vedrà la presentazione della Scuola Calcio della Caserta Calcio Femminile dalle ore 17.00, sabato 3 ottobre, presso la Scuola Calcio Nino Gravina al Centro Sportivo Talamonti.

Un’intera giornata di presentazione, quella promossa dalla Caserta Calcio Femminile, che coinvolgerà unicamente bambine e ragazze a cui saranno rivolte in via esclusiva le selezioni per l’annata calcistica 2020/2021.

Sono aperte le selezioni dalla classe d’età 2004 alla classe d’età 2005 per istituire la formazione under 17 che parteciperà al Campionato Regionale Campano di Categoria, a cui si assocerà uno stage dalla classe d’età 2006 alla classe d’età 2007 per comporre una squadra nella Categoria under 15.

Di seguito, la rosa completa di tutti i componenti la prima squadra di calcio femminile a 11 di Caserta.

PORTIERI

Amodio Maddalena

De Vuono Annalia

DIFESA

Di Tommaso Luana

Fulgieri Adriana Pia

Gambardella Clelia

Iacono Carla

Pascarella Mariantonietta

Passiatore Martina

Peccerillo Anna

Pizzillo Alessandra

Tommaso Alessandra

CENTROCAMPO

Abbate Maria

Cardillo Noemi

De Lucia Anna

De Vuono Ilaria

Farina Anna

Manco Giulia

Mungivera Noemi

Papa Francesca

Petrovic Giorgia

Ruotolo Sabrina

Santacroce Lucia

ATTACCO

D’ Errico Gaia

Falco Marianna

Grasso Serena

Renga Marta