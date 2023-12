Orgoglio maddalonese: Carmela Marika Morgillo premiata al FAO Young Awards

Maddaloni – Oggi pomeriggio a Roma il 14 Dicembre 2023, la giovane Carmela Marika Morgillo, 33 enne maddalonese, è stata premiata dal cinese Qu Dongyu, Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per essere tra 100 giovani che si sono distinti a livello globale per i loro eccezionali risultati nel servire l’Organizzazione. Il premio FAO Young Award è stato consegnato tenendo conto del contributo nelle aree dell’innovazione, della condivisione delle conoscenze, dell’efficacia e dell’efficienza operativa, del lavoro di squadra e collaborazione, diversità, inclusione e parità di genere sul posto di lavoro.

Laureatasi in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, ha poi proseguito il suo percorso di studi nella capitale, conseguendo una Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali presso la LUISS Guido Carli ed un Master in Marketing e Comunicazione Istituzionale presso la corrispettiva Business School. Dopo una breve esperienza lavorativa a Bruxelles al Parlamento Europeo, è entrata a far parte da circa nove anni del mondo delle Nazioni Unite, con umiltà, dedizione ed impegno costante, rappresentando per i giovani della nostra città un esempio di ottimismo e speranza.