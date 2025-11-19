Orrore in videochiamata: uccide la sorella a coltellate e mostra il corpo alla madre

Nola. Orrore, quest’ oggi, in un’abitazione in via San Paolo Bel Sito, dove un venticinquenne, Vincenzo Ricciardi, ha colpito la sorella ventitreenne, Noemi, con diversi fendenti al corpo.

Una tragedia familiare che lascia sgomenta un’intera Comunità, nonostante la famiglia non sia originaria di Nola, ma madre e figli si erano trasferiti in città da poco tempo.

Da quanto emerso, entrambi i ragazzi erano in cura presso un centro specializzato, ma in quel momento erano soli in casa ed il giovane avrebbe, come raccontato ai Carabinieri, giunti nell’abitazione, dopo la sua telefonata, in cui diceva “l’ho accoltellata”, avuto un raptus di follia.

Prima di chiamare il 112, il venticinquenne ha, però, videochiamato la madre per mostrarle il corpo esanime della sorella.

L’arma utilizzata è stata un coltello da cucina, trovato dai militari sul luogo del delitto.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola,

L’assassino è stato portato negli uffici della compagnia di Nola, dove è in corso l’interrogatorio alla presenza del pm.