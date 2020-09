Osimhen subito decisivo! Buona la prima per gli azzurri

Non è riuscito a segnare al suo debutto con la maglia del Napoli, ma se il Napoli è riuscito a vincere a Parma lo deve sopratutto al neo acquisto Osimhen. L’attaccante ex Lille parte dalla panchina, con il Napoli che senza di lui non riesce a creare grandi pericoli per la porta del Parma. Nella ripresa ,però, le cose cambiano, perché l’entrata di Osimhen porta ad un cambio di modulo che cambia completamente la partita. La prima marcatura porta il Nome di Mertens, che sfrutta una respinta non perfetta della difesa del Parma e buca il portiere Sepe. Pochi minuti dopo Insigne sfiora il due a zero su assist di Osimhen, ma la conclusione va a finire sul palo. Che non sia però giornata per la difesa del Parma lo si capisce dal 2-0 del Napoli. Quando la difesa del Parma si addormenta e regala la palla a Lozano, che conclude verso la porta di Sepe, la parata del portiere Emiliano non è perfetta e sulla respinta arriva Insigne che realizza lo 0-2. Una vittoria per gli azzurri, positiva sopratutto per il Morale.

Risultati: Fiorentina-Torino 1-0, Hellas Verona-Roma 0-0, Parma-Napoli 0-2, Genova-Crotone 4-1, Sassuolo-Cagliari 1-1, Juventus-Sampdoria 3-0, Milan-Bologna 21/9, Benevento-Inter rinviata, Udinese-Spezia rinviata, Lazio-Atalanta rinviata

Classifica: