OTTIMO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’OPEN DAY ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” L

Ancora un ottimo appuntamento all’Istituto “Terra di Lavoro” per il secondo Open Day. Infatti, alunni e genitori delle scuole secondarie di primo grado sono stati ricevuti dal team di docenti coordinati dalla prof.ssa Mariella Straniero che con particolari spiegazioni sui vari indirizzi hanno accolto tutti nel secolare Istituto presieduto da Emilia Nocerino. I docenti e gli allievi li hanno seguiti nella scelta dell’indirizzo come il SIA (Sistemi Informativi Aziendali) come quello di Grafica e Comunicazione, di AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) di RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing, nonché per il Liceo Musicale e per gli Indirizzi Sportivo e Turistico. Particolarmente apprezzata la presenza dei docenti Luigi Speranza, Enza Siciliano e Pasquale Varone che da ex discenti ora docenti hanno dimostrato come il nostro Istituto apre la via per diverse professionalità. Questo nuovo Open Day – sottolinea la preside Emilia Nocerino – dimostra come il nostro Istituto continua ad essere aperto al territorio e come ci ricorda lo slogan coniato dagli allievi dell’indirizzo Grafica e Comunicazione “ All you need is here” “Tutto ciò di cui hai bisogno è qui”.