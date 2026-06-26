Paolo Iacono, il re dei pastry chef dell’isola verde

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato

Paolo Iacono è uno di quei pasticcieri che si sono costruiti lontano dai riflettori attraversando le cucine di maestri del mestiere e lavoratori che hanno fatto della passione e della dedizione il proprio stile di vita. Un percorso professionale fatto di rigore, visione e tecnica, costruito per gradi, partendo proprio dalle sue origini ischitane.

Il suo sguardo si è spostato fino all’Alta Valtellina per confrontarsi con standard elevati di organizzazione e precisione per poi ritornare a Ischia interiorizzando la sua idea di pasticceria che unisce tecnica, racconto e sperimentazione. Negli anni lavora in una delle cornici più suggestive dell’isola, nella splendida baia di Cartaromana, occupandosi della cura e dello sviluppo dell’offerta dedicata ai dolci e alle colazioni, contribuendo a valorizzare l’esperienza gastronomica degli ospiti attraverso una costante attenzione alla qualità artigianale.

Nel suo lavoro quotidiano Paolo porta avanti una pasticceria basata anche sulla tradizione francese, fatta di precisione, equilibrio e attenzione al dettaglio. Oggi oltre all’attività di pastry chef, si occupa anche di consulenza per locali e strutture ricettive, collaborando nella gestione e nell’organizzazione di diversi aspetti del concept dell’Ospitalità Italiana, dalla proposta gastronomica all’intrattenimento musicale e agli eventi. Una figura versatile e dinamica che unisce competenze diverse con l’unico obiettivo di creare esperienze uniche e di classe, studiate ad hoc. Cene private ed eventi esclusivi organizzati in prestigiose ville ischitane, ove la discrezione, cura del dettaglio e personalizzazione rappresentano elementi fondamentali.

Il percorso di Paolo Iacono si arricchisce sempre di esperienza, passione e conoscenza del territorio ogni giorno per valorizzare l’eccellenza dell’ospitalità ischitana, un settore che rappresenta uno dei patrimoni più importanti, attraverso la sua visione dinamica.