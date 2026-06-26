Passaggio della campana al Club Lions

Nel suggestivo giardino della Trattoria Moderna Radis ha avuto luogo, mercoledì 24 giugno, la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Santa Maria Capua Vetere ETS tra il presidente uscente Luigi Avenia e il presidente entrante Giuseppe Avenia.

Una serata all’insegna della condivisione e dell’amicizia tra i soci del Club. La serata è iniziata con la presentazione, da parte del Presidente Luigi Avenia di tre nuovi soci , la dott.ssa Rosanna Iodice , Il dott. Giuseppe Campochiaro e il dott. Luigi Nuzzolo.

Lo stesso ha ricordato ai presenti la particolarità dell’anno sociale ,che sta per finire, e che ha visto la celebrazione dellaTRENTESIMA Charter del Club.

Ha ringraziato i soci per il lavoro svolto durante tutto l’anno che ha consentito di raggiungere importanti risultati in termini di membership, service e visibilità.

Il Presidente entrante Giuseppe Avenia , visibilmente emozionato, ha ringraziato i soci per aver creduto nella sua persona affidandogli l’incarico di presiedere il Club per il corrente anno sociale assicurando che metterà al servizio del Club e della comunità impegno e professionalità .

“Ascoltare per servire”

Le linee programmatiche dell’anno sociale saranno influenzate da questo comportamento. Linee programmatiche che ha suddiviso in quattro aree:

-la centralità del socio ,

l’identità territoriale,

l’attività di servizio e la sinergia con il club Leo.

Giuseppe Avenia ha, infine, presentato il nuovo direttivo del Club che lo affiancherà per raggiungere i traguardi che il club e la comunità meritano.

Ha concluso la cerimonia il Presidente della IV Circoscrizione Vincenzo Quarracino che ha ringraziato il presidente uscente Luigi Avenia e tutti i soci per gli straordinari risultati raggiunti.

Ha augurato,infine, buon lavoro al Presidente entrante Giuseppe Avenia e al nuovo direttivo con la certezza che la sua determinazione e le sue capacità di leader permetteranno al Club di vivere un nuovo ed entusiasmante anno sociale.