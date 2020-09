Parole importanti quelle pronunciate stamattina dal presidente del Trapani Gianluca Pellino, il presidente dei siciliani, in un’ intervista rilasciata ai colleghi della gazzetta dello sport, ha tenuto a sottolineare come la società siciliana non fallirà. Con la scelta del nuovo mister Oberdan Biagioni, entro venerdì dovrebbero firmare un buon numero di calciatori. Sicuramente non il miglior modo per farsi preparare alla gara contro la Casertana (domenica), ma rappresenta ,almeno, un piccolo passo per cercare di salvare la società.

Queste le parole di Gianluca Pellino:” “Il Trapani non fallirà. Non ho la bacchetta magica, ma pian piano sistemeremo le cose. L’importante è che mi si faccia lavorare. Per un discorso di correttezza prima che Biagioni inizi a lavorare incontrerò Di Donato in modo che prenda atto della mia decisione. Abbiamo una lista di 7-8 ragazzi e dei contatti con società come Sampdoria e Atalanta. Voglio salvare la società e disputare un campionato dignitoso”.