Pietramelara tenta di battere il record della calza della Befana più lunga del mondo

PIETRAMELARA – Il Guinness World Record registra tutti gli eventi unici nel Mondo. Attualmente la “Calza della Befana” più lunga al Mondo è detenuta dalla Città di Viterbo dal 2016 che ne ha costruita una lunga la bellezza di 50 metri. Ma, come ogni record, anno dopo anno c’è sempre qualcuno che tenta di superare il record precedente e di entrare, così, a far parte del Guinness World Record. Ed è quello che sta cercando di fare la Pro Loco di Pietramelara, ridente cittadina in provincia di Caserta di circa 5.000 abitanti, che lunedì, 6 gennaio 2019, con inizio alle ore 14:30, sta preparando la Calza dei Record con l’obiettivo di raggiungere la stratosferica misura di 80 metri.



La partenza dell’evento avverrà dall’ex Convento in Via San Pasquale, dove il corteo di auto d’epoca dovrà giungere sino in Piazza San Rocco. L’obiettivo precipuo che si è posto la Pro Loco di questo Comune si rivela abbastanza ambizioso e in grado di captare l’interesse diffuso di un nutrito gruppo di turisti, capace quindi di promuovere l’interesse per il territorio, grazie all’evento destinato ad avere una forte risonanza mediatica. I preparativi fervono alacremente anche perché non è semplice assemblare una Calza, in rete elettrosaldata, e realizzata tutta con materiali tutti riciclati: ferro, teli e stoffe.



L’idea è venuta al Presidente della Pro Loco Pietramelara, Francesco TABACCHINO, proprio dopo aver visto l’evento che si svolge a Viterbo. La calza dei record arriverà in piazza a bordo di auto FIAT 500 ed avrà anche un evento solidale. Sarà, infatti, possibile donare il sangue presso l’autoemoteca dell’AVIS per aiutare i nostri fratelli che ne hanno urgente bisogno, considerata anche la cronica carena di sangue negli ospedali a causa di una sempre maggiore diminuzione di volontari dai 18 ai 65 anni.



Non ci resta che fare il tifo per la cittadina casertana augurandoci che possa vincere la sfida alla grande.